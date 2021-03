Por O Dia

Publicado 29/03/2021 12:46

Magé - Um dos pioneiros na produção de conteúdo sobre barbearia moderna, Deivão Du Corte, de Magé, promoverá o Workshop Na Régua, nos próximos dias 5 e 6 de abril (segunda e terça-feira), às 20h, ao vivo em seu canal no YouTube.

Deivão du Corte realiza workshop online gratuito Daniel Marques/Divulgação

O curso de especialização, gratuito e com certificado digital, ensinará aos participantes o passo a passo da técnica do, especialidade do barbeiro Deivão, com todas as dicas de variações na busca da arte do corte perfeito. Além de revelar as habilidades fundamentais que o profissional precisa ter para se destacar nas redes sociais. Inscrições pelo link: https://www.deivaoducorte.com.br/naregua.