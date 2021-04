Recadastramento em Magé Phelipe Santos / Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 00:00

Os aposentados e pensionistas de Magé que recebem benefício do governo municipal, precisam comparecer ao Departamento de Previdência da prefeitura no mês de seus aniversários. Todos precisam fazer o recadastramento e a prova de vida anual, que evita o bloqueio dos proventos.

Com o superferiado, o atendimento ao público no Departamento voltou a funcionar ontem. A prova de vida é uma exigência do governo federal para que os aposentados e pensionistas recebam a aposentadoria. Ela é necessária para todos os brasileiros que recebem por conta corrente, conta poupança ou cartão magnético.

Para fazer o recadastramento e a prova de vida, os beneficiários precisam apresentar um documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de residência. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Presidente Castelo Branco 130, Centro da cidade.