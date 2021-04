Por O Dia

Publicado 06/04/2021 13:15

A Prefeitura de Magé anunciou a contratação de médicos para atuarem na rede municipal de Saúde. As vagas estão disponíveis para médicos intensivista, generalista e psiquiatra infantil.A contratação ocorre pela Secretaria Municipal de Saúde. O médico precisa ser intensivista ou clínico com experiência no tratamento de pacientes com infecção pelo coronavírus. O salário varia de R$ 12.000 a R$ 14.000 para o plantão semanal de 24h na unidade. Os candidatos podem buscar informações pelo telefone (21) 98932-5817.O Centro de Atenção Psicossocial Infantil, o Capsi de Magé, também está precisando de psiquiatra infantil para trabalhar um dia por semana na unidade do Complexo de Saúde Mental do município. O vencimento é de R$ 5.000 e o horário de atendimento é das 8h às 17h. Mais informações sobre a seleção pelo e-mail: [email protected] Já os médicos generalistas atuarão no Programa de Saúde da Família com carga horária de 40h semanais e R $14.000 de remuneração. Para mais informações, os candidatos podem fazer contato pelos telefones (21) 97525-4782 ou (21) 97416-3230, ou comparecer diretamente na sala 212 da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Papa Pio XII, 35 - Edifício Pran, das 9h às 17h de segunda a sexta-feira.