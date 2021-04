Vacinação em Magé Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 18:38

Magé é o segundo município da Baixada Fluminense que mais vacina contra a Covid-19, segundo dados do vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A cidade já aplicou mais de 25.521 doses e na próxima manhã (7), amplia a vacinação para idosos com 68 anos ou mais, e com atendimento em mais dois polos: as USFs Barbuda e Ypiranga.



“Estamos saindo na frente mais uma vez e isso são os dados que comprovam. Magé só fica atrás de São João de Meriti que já vacinou 11,28% da população, e nós atingimos 10,10%. As estatísticas foram feitas a partir do vacinômetro do Estado com o número de doses aplicadas e a população estimada de acordo com o IBGE”, explica o prefeito Renato Cozzolino.



Para facilitar o acesso da população, a Prefeitura agora conta com 14 polos de vacinação distribuídos pelos seis distritos da cidade. Desde o último final de semana, a imunização acontece também aos sábados das 9h às 12h.



Profissionais de Saúde (fonoaudiólogos, farmacêuticos e recepcionistas de farmácias de Magé) e os que atuam nas emergências (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de radiologia, e fisioterapeutas) que moram em Magé e trabalham nas emergências em outros municípios, coveiros e agentes funerários da cidade, estão sendo vacinados até a próxima sexta-feira (9) no Centro de Imunização, das 13h às 17h.



“Os profissionais que estão sendo vacinados nesta etapa devem apresentar os documentos pessoais, carteira do órgão de classe (para o caso dos farmacêuticos e fonoaudiólogos, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e os técnicos de enfermagem e radiologia) e declaração de comprovação da atuação com o endereço da clínica ou farmácia onde trabalha. Também estamos vacinando os autônomos como fonoaudiólogos e fisioterapeutas, por exemplo, porém, eles devem fazer uma declaração de próprio punho com firma reconhecida e comprovar que moram na cidade”, contou o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.



A vacinação para os idosos segue nos 14 polos de vacinação, das 9h às 14h, e aos sábados das 9h às 12h.



Confira os polos de vacinação:



Centro de Imunização - Rua Getúlio Pereira, s/nº - atrás do Hospital de Magé

USF Barbuda - Rua Dona Joaninha, s/nº - Barbuda

USF Andorinhas - Rua Waldemar Colombo Garcia - Andorinhas

USF Jardim Esmeralda - Rua do Sapotizeiro, s/nº - Jardim Esmeralda

USF Cachoeirinha - Estrada Municipal Antônio Além Bergara, nº 3.150

USF Partido - Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 - Suruí

USF Praia do Anil - Rua Roberto Silveira, s/nº - Praia do Anil

USF Ypiranga - Estrada Real de Mauá, s/nº - Ypiranga

USF Buraco da Onça - Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça

USF Guarani I - Rua Janete, nº 08 – Piabetá

USF Maurimárcia - Rua do Canal, s/nº - Maurimárcia

USF Pau Grande - Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº - Pau Grande

USF Jardim Nazareno - Alameda Luizinha, 178 - Jardim Nazareno

USF Serrana I - Rua do Sapateiro, s/nº, Vila Serrana