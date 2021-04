Nova agência no centro de Magé Divulgação

Por Fernanda Domingues

Publicado 08/04/2021 19:59 | Atualizado 08/04/2021 20:03

O Santander abriu esta semana sua primeira agência no Centro de Magé, na Baixada Fluminense. A população do município e região já pode realizar suas transações bancárias na nova agência localizada na Rua Simão da Motta, número 928. A unidade conta com uma equipe especializada para atender a demanda dos mais variados segmentos de produtos e serviços bancários, desde os mais simples - como a abertura de conta, pagamentos, saques e depósitos - até os mais estruturados - como operações de crédito e investimentos para pessoas físicas e jurídicas.



“Atentos às potencialidades da cidade de Magé, nosso foco é fomentar negócios e atrair clientes para a nossa agência. A equipe está preparada para atender todas as necessidades financeiras dos clientes, oferecer produtos e serviços diferenciados. Nosso time tem soluções criativas para quem necessita de crédito e também realiza investimentos”, disse Joseph Brais Junior, superintendente Regional Rio de Janeiro do Santander Brasil.



Segundo o banco, o comércio local também terá vantagens. “Na pessoa jurídica, tenho a força da Getnet, o que é fantástico para o comerciante local, além de outro produto de impacto que é o uso do limite de conta com 5 dias sem juros. Na pessoa física, são 10 dias sem juros no cheque especial”, exemplifica o executivo.



A agência adotará todos os protocolos sanitários necessários para preservar a saúde de seus clientes e funcionários nesse momento de pandemia da Covid-19. Das 9h às 10h, atenderá de forma exclusiva idosos, gestantes, beneficiários do INSS e portadores de deficiência e, das 10h às 14h, os demais públicos. Também haverá o escalonamento de acesso de clientes, em grupos de 10 a 20 pessoas por vez, conforme o tamanho da unidade. Isso para garantir uma distância mínima de um metro entre todos. Além disso, será obrigatório o uso de máscara e álcool gel nas dependências da agência.