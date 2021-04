Rua Nhãnhã Ferraz Barbuda, Magé Divulgação

Por O Dia

08/04/2021

A Prefeitura de Magé iniciou nesta quinta-feira (8), a maior obra de drenagem da cidade nos últimos dez anos. A Rua Nhãnhã Ferraz, na Barbuda, vai receber a rede central de drenagem com 1.300 manilhas de 1.200 milímetros para atender toda a demanda das águas pluviais do bairro.



“Hoje iniciamos a colocação das manilhas em uma obra esperada durante décadas. O projeto da Rua Nhãnhã Ferraz é a maior rede de drenagem pluvial de Magé dos últimos dez anos. Essa rede é dupla, com manilhas de 1.200 milimetros que vão atender toda a demanda de águas pluviais do bairro, ou seja, ela será o tronco coletor do bairro. É um excelente projeto de engenharia”, explicou o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira.



Moradora do bairro há oito anos, Priscila Teles, de 36 anos, disse que as valas enchem quando chove e alagam as casas do entorno. “Moro aqui há oito anos e nunca vi obras de saneamento básico no bairro, porque essas valas enchem quando chove e alaga tudo, é muito difícil viver assim. Essa obra vai ser muito importante para todos nós", contou Priscila.



O bairro da Barbuda fica no Centro do primeiro distrito de Magé, e em pouco mais de três meses de governo, a atual gestão da Prefeitura já pavimentou as ruas Carlos Sampaio e Ramirez Duarte Pinto. A Rua Demétrio Francisco Pereira já recebeu o meio-fio e na próxima semana será preparada para receber o asfalto. As equipes da Infraestrutura começarão também com as obras de drenagem na Rua Eduardo Portela.



“Desde o primeiro dia de governo falei que a Barbuda é prioridade. Estamos trabalhando muito e hoje iniciamos a obra da rede central de drenagem, isso é muito importante para que as águas pluviais do bairro consigam escoar e os moradores não sofram mais com as enchentes. Na Nhãnhã Ferraz também tem uma vala e vamos manilhar para acabar com o esgoto a céu aberto. Mais uma rua será asfaltada nos próximos dias e já iniciaremos outra simultaneamente”, garantiu o prefeito Renato Cozzolino.