Magé investe na reestruturação da Saúde Bucal da cidade Lucas Santos

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 17:27 | Atualizado 13/04/2021 17:30

Magé- A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde, reestruturou os Centros de Especialidades de Magé, Piabetá e Mauá que estavam funcionando com poucos dentistas especialistas e equipamentos precisando de manutenção. A reformulação da Saúde Bucal na Atenção Básica foi iniciada e a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nova Marília foi a primeira unidade a reabrir o consultório odontológico.



“Estamos refazendo toda a odontologia da rede de saúde, que estava em péssimo estado. A UBS de Nova Marília é a primeira unidade do Programa de Saúde da Família a reabrir o consultório. Começamos do zero, porque estava tudo desmontado e até perdemos o credenciamento com o Governo do Estado. A reabertura será gradativa”, explicou a coordenadora de Saúde Bucal, Camila Rodrigues.



Os três Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), também foram reestruturados e os atendimentos ambulatoriais e de emergência seguem normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



“No CEO de Piabetá só tinham três consultórios funcionando, agora temos cinco, além de contratarmos mais especialistas, porque a maioria dos dentistas eram clínicos e não especialistas como o centro deveria ter. Em Mauá, só tinha uma cadeira funcionando e o aparelho de raio-X estava ruim, precisávamos encaminhar para outra unidade, dificultando a vida das pessoas. Agora as três cadeiras estão funcionando e o raio-X também. Em Magé, a realidade não era diferente, só uma cadeira funcionava, agora são três, elas viviam com problema e fizemos todos os reparos e estão em pleno funcionamento”, detalhou Camila.



O atendimento na UBS Nova Marília é feito de segunda a quinta-feira e o agendamento para a consulta, às sextas, diretamente na unidade com comprovante de residência e o cartão SUS. Nos Centros de Especialidades Odontológicas o atendimento é marcado de segunda a sexta no horário de funcionamento das unidades, com os mesmos documentos.