Prefeito Renato Cozzolino presta conta à população de 100 dias de governo

Por Fernanda Domingues

Publicado 13/04/2021 19:13

Magé- A gestão de Renato Cozzolino, completou 100 dias à frente da Prefeitura de Magé no último dia 10 de abril. O balanço foi detalhado pelo próprio prefeito, nas redes sociais. Inúmeros avanços estão na lista do balanço mageense. Na área de saúde, marcaram a reabertura da Unidade de Saúde da Família (USF) da Figueira, em Mauá; a construção da nova USF Capela; a implantação de atendimento de urgência pediátrica nas unidades 24h (Mauá, Suruí e Santo Aleixo) e de ortopedia 24 horas em Fragoso; a contratação de médicos e a organização na estratégia de vacinação que coloca Magé como a segunda cidade da Baixada que mais vacina a população, são algumas das conquistas da área nos 100 dias de Governo.

A Prefeitura também reestruturou os Centros de Especialidades Odontológicos (CEOs), de Magé, Piabetá e Mauá que estavam funcionando com poucos dentistas especialistas e equipamentos precisando de manutenção. A reformulação da Saúde Bucal na Atenção Básica foi iniciada e a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nova Marília foi a primeira unidade a reabrir o consultório odontológico que já funciona normalmente atendendo a população. Com a reestruturação odontológica, Magé já atendeu cerca de 7 mil pessoas de janeiro a março.

Economia aos cofres públicos

O dinamismo da gestão também garantiu a coleta de mais de 60 mil toneladas de resíduos, gerando economia aos cofres públicos com reaproveitamento de materiais encontrados abandonados em galpão municipal, limpeza de rios e canais, além de diversas parcerias público-privadas realizadas.



Além dos avanços em todas as áreas, a Prefeitura também já economizou 39,5% do orçamento de Gabinete; reaproveitou mais de 2 mil carteiras escolares, 10 mil uniformes; reativou a Padaria Comunitária e usou mais 6 mil toneladas de asfalto para dar mais qualidade de vida aos moradores do Parque Veneza, Parque Paranhos, Novo Horizonte e Barbuda, locais que há mais de uma década aguardavam por obras.



O ritmo intenso de trabalho do prefeito Renato Cozzolino e seu secretariado, inclusive nos finais de semana com visitas às unidades de saúde e acompanhamento de obras de urbanização em vias públicas e em bairros espalhados pelo município, também dão cara ao novo Governo.



“Sabemos que é apenas o começo e ainda temos muito a fazer pela cidade, em todas as áreas. Queremos quanto antes vacinar toda nossa população, inaugurar em breve o Centro de Imagem, chegar em todas as ruas com saneamento, iluminação e asfalto, cuidar da Educação de nossas crianças – onde já contratamos mais de 680 professores, por processo seletivo, e restauramos 35 escolas. Eu acordo diariamente sabendo a grande responsabilidade que é gerir a nossa cidade e com uma vontade de fazer o melhor por Magé”, afirmou o prefeito, que marca a sua gestão pela transparência e o contato direto com a população. “Neste período de pandemia, as redes sociais têm sido grandes aliadas para receber o retorno dos munícipes sobre o nosso trabalho. Lá, faço questão de responder a todos na medida em que eu consigo”, contou Renato, que reativou suas lives quinzenais, às terças, 7h, para ouvir a população.