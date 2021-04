Magé vacina contra gripe Prefeitura de Magé

Publicado 15/04/2021 18:35 | Atualizado 15/04/2021 18:36

Magé iniciou nesta quinta-feira (15) a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o vírus causador da gripe. A vacinação acontece em 28 Unidades de Saúde da Família (USFs) e segue um calendário de grupos prioritários, que iniciou pelas crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto) e trabalhadores da saúde, que tem um calendário específico.



“Iniciamos hoje a campanha contra a Influenza e a primeira fase vai até o dia 10 de maio. Estamos vacinando crianças de seis meses e abaixo de seis anos, trabalhadores da saúde, puérperas e gestantes. De hoje até o dia 23 vamos imunizar somente os profissionais da emergência e depois disso faremos a vacinação dos demais profissionais”, explica o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.



Thaís, mãe do pequeno Danilo Griom, de 10 meses, aproveitou o primeiro dia da campanha e ressalta a importância de manter o filho imunizado.



“Desde que meu filho nasceu sigo o calendário de vacinação à risca e hoje eu trouxe ele para tomar a vacina contra a gripe. É muito importante que as crianças estejam imunizadas contra as doenças e espero que os pais tragam seus filhos, porque isso é um ato de amor a eles”, ressalta Thais.



O calendário dos demais grupos prioritários é o seguinte: idosos de 60 anos ou mais, de 11 de maio a 08 de junho; pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades (doenças crônicas), caminhoneiros, rodoviários, trabalhadores portuários, forças de salvamento e segurança, funcionários do sistema prisional, Forças Armadas, presos e menores em medidas socioeducativas, de 09 de junho a 09 de julho.



A vacinação contra a gripe é contraindicada apenas para bebês menores de seis meses e pessoas com história de anafilaxia (alergia) a ovo e que estejam com febre. Aqueles que tomaram a vacina contra a Covid-19 devem aguardar 15 dias para receber a vacina contra a gripe.



A imunização contra a Covid-19 segue em paralelo na cidade, nos 14 polos para o atendimento específico. As USFs que vacinarão contra o vírus da gripe são as de Barão de Iriri, Vila Nova, Britador, Beco do Saci, Cachoeira Grande, Conceição, Canal, Cantinho da Vovó, Citrolândia, Flexeiras, Figueira, Guarani II, Guarani III, Horto, Ilha, Parque Maitá, Maria Conga, Nova Marília, Parque Boneville, Parque Caçula, Parque Estrela, Parque Santana, Piedade, Raiz da Serra, Saco, Santa Dalila, São Francisco e Vila Carvalho.



Confira os endereços das USFs



Barão do Iriri – Rua do Carmo, 1.703

Saco – Rua José Borel, s/n°

Canal – Rua Professor José Leandro, 1.005

Nova Marília – Rua Roberto Bussinger, s/nº

Parque Boneville – Rua Presidente Getúlio Vargas, s/nº

Citrolândia – Rua São Geraldo, 30

Flexeiras – Rua Sabogi, 57

Maria Conga – Rua Municipal, 205, Vila Esperança

Piedade – Estrada da Piedade, 397

Vila Nova - Rua Saquarema, 271

Britador - Rua Othon Linch Bezerra de Melo, 329 - ao lado do 24h de Santo Aleixo

Conceição – Estrada da Conceição, s/nº

Cachoeira Grande - Rua João Aguiar, s/nº (esquina com Estrada Municipal)

Santa Dalila – Rua Maestro Franchesco Campos, 05

São Francisco – Estrada de São Francisco, s/nº

Cantinho da Vovó – Estrada Real de Mauá, s/nº - casa 9

Figueira – Avenida Governador Roberto Silveira, s/nº

Guarani II – Rua Guarani, 1.243, loja B, Centro, Piabetá

Guarani III – Rua Professora Brandina de Paiva, 107, Vila Atlântica, Piabetá

Horto – Rua Nossa Senhora da Guia, 1.250

Ilha – Rua Aristides Portugal, 53 (fundos)

Parque Maitá – Rua Hildebrando de Araújo Gois, 11.035

Parque Caçula – Rua Santa Cecília, 90

Parque Estrela – Rua 11 de Julho, s/nº

Parque Santana – Avenida Mauá, s/nº

Raiz da Serra – Rua Coronel Angelo Mendes de Morais

Vila Carvalho – Rua Prefeito Olívio de Matos, 458

Beco do Saci - Rua Prefeito Olivio de Matos, 45