Camisa da Polícia Civil usada pelos integrantes para extorquir vítimas com mandado falsos. Divulgação: Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 11:46

Magé - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam dois integrantes de uma quadrilha acusada de extorsão, nesta terça-feira (20), em Magé, na Baixada Fluminense. As prisões foram parte da Operação "Extorsão S/A", que também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão.



Segundo as investigações, os presos se passavam por policiais e alegavam que estavam cumprindo mandados de busca para extorquir as vítimas com o pretexto de não cumprir as falsas ordens judiciais. Uma delas chegou a ser extorquida três vezes, com prejuízo de quase R$ 30 mil. De acordo com agentes, pelo menos outras duas pessoas também participaram dos crimes.



Na operação foram apreendidos com um dos presos, acessórios para portar arma de fogo e um veículo blindado utilizado nas ações criminosas, além de telefones celulares possivelmente levados das vítimas. A ação contou com a participação de agentes de delegacias do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). As diligências foram realizadas nos municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo e Magé.