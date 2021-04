Prefeito Renato Cozzolino e a primeira-dama de Magé Lara Torres entregaram as primeiras refeições em Suruí. Phelipe Santos e Gilson Jr

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 23:22

Magé - Começou nesta sexta (23) o Programa RJ Alimenta em Suruí, quarto distrito de Magé. O Programa RJ Alimenta é uma ação emergencial do Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSDH) com o objetivo de prestar assistência alimentar às pessoas que estão em situação de insegurança alimentar durante a pandemia da Covid-19. Instalado no Complexo da Água Doce, o projeto atende diariamente às 7h30 da manhã com o dejejum, o almoço ao meio-dia e a sopa às 17h.

“Quero agradecer ao governador Cláudio Castro e ao secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Bruno Dauaire, que tem sempre atendido Magé com muito carinho. Garantir esse direito básico de alimentação à nossa população que tem sido afetada fortemente pela pandemia é nosso dever”, afirmou o prefeito Renato Cozzolino. “Esse distrito foi esquecido por muitos anos e trabalhamos muito para trazer o projeto e contemplar Suruí que tem um dos Índices de Desenvolvimento Humano mais baixos do estado”, completou a vice-prefeita Jamille Cozzolino.

O pintor Joel Galdino de 63 anos, morador de Suruí desde criança, foi um dos primeiros a chegar. “Está sendo uma maravilha para todos que não tem condições, como eu, de ter uma refeição digna diariamente. Aqui em Suruí, existem pessoas muito carentes, muitas vezes não conseguem sequer comprar um pão”, conta Joel.

O projeto também veio em boa hora para a dona Jucíria Mendes, de 55 anos. “Achei uma benção porque estamos precisando muito. Lá em casa somos nove pessoas, são cinco crianças. A pandemia está deixando muita gente em extrema necessidade, e isso foi muito bom para todos, pelo menos bem alimentados iremos ficar”, disse a dona de casa.