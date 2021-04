Unidade de Saúde da Família Vilmar Rosário de Oliveira. Alvaro Carvalho/Phelipe Santos

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 23:56

Magé - A Prefeitura de Magé inaugurou neste sábado (24) a Unidade de Saúde da Família (USF) Vilmar Rosário de Oliveira, em Mauá. Conhecida como USF da Figueira, a unidade conta com os serviços da atenção básica e um centro com sete especialidades médicas para os moradores do quinto distrito.



“A saúde está sendo nossa prioridade. Vamos reabrir todas as USFs, muito em breve será a unidade do Leque Azul. É a partir da saúde básica que vamos resolver o problema de Magé, e a prevenção é muito importante. O cuidado está sendo na raiz”, ressalta o prefeito Renato Cozzolino.



A nova USF terá os serviços de imunização, pré-natal, puericultura, teste do pezinho e consultas com o clínico geral, além de atendimento especializado. Segundo a coordenadora da Atenção Básica de Magé, Cassandra Soares, essa junção vai otimizar a demanda do quinto distrito. “Essa é uma unidade que também terá atendimento com especialistas através de agendamento e isso é uma conquista para a população. As pessoas vão procurar a USF para atendimento com o clínico e ele vai fazer avaliação junto a equipe da estratégia de saúde da família para direcionar o paciente de acordo com a sua necessidade”, explica.



O secretário de Saúde de Magé, Dr. José Carlos, falou sobre o desafio de reestruturar a atenção básica.



“A saúde começa pela atenção básica e essa base precisa ser forte. A prevenção também é um fator de suma importância e vamos oferecer um serviço de excelência para a população de Magé. A Saúde Bucal dessas unidades também será prioridade, nos próximos dias iremos comprar 40 cadeiras odontológicas e colocar uma em cada USF a pedido do prefeito”, adiantou o secretário.





Nova Unidade de Saúde da Família (USF) Vilmar Rosário de Oliveira, aconteceu na manhã deste sábado (24). Alvaro Carvalho/Phelipe Santos