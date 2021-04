Serviço de coleta para realização de exames volta a funcionar em Magé. Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 14:08 | Atualizado 26/04/2021 14:13

Magé - O serviço de coleta para realização de exames laborais voltou a funcionar em Magé. Anteriormente, apenas parte da rede fazia coleta e, com isso, havia um grande número de exames que não conseguiam ser realizados. A coleta do material precisa ser agendada na própria unidade. Cada polo tem um dia específico para a coleta, todas as segundas, terças e quintas-feira entre 7h e 8h.

Na segunda-feira a coleta é feita nas USFs Andorinhas (Equipe 1 e 2), Barbuda, Bela Floresta, Cachoeira Grande, Cachoeirinha, Canal, Critolândia, Flexeira, Jardim Esmeralda, Lagoa, Maria Conga, Nova Marília, Saco e Vila Nova.

Publicidade

Terça-feira é vez das USFs Beco do Saci, Buraco da Onça, Guarani 1, Guarani 2, Guarani 3, Horto, Ilha, Jardim Horizonte (Equipes 1 e 2), Jardim Nazareno, Maurimarcia, Parque Caçula, Parque Estrela, Parque Maitá, Parque Santana 1, Parque Santana 2, Pau Grande, Raiz da Serra, Vila Carvalho, Vila Serrana 1 e Vila Serrana 2.

Já na quinta-feira, o serviço é feito nas USFs Anil, Barão de Iriri, Cantinho da Vovó, Conceição, Figueira, Leque Azul, Parque Boneville, Partido, Piedade, Santa Dalila, São Francisco e Ypiranga.

Publicidade

Com a regularização do serviço, aos poucos a demanda acumulada de exames está sendo atendida. Para a ampliação, a prioridade foi garantir que os exames pré-natais fossem atendidos na Maternidade de Piabetá e no Hospital de Magé. Ao todo, 974 gestantes estavam esperando a chance de fazer exames.