Novo Centro de Imagem de Magé é inaugurado no próximo sábado (1). Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 20:10

Magé - Para comemorar o Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Magé inaugura no próximo sábado (1) o novo centro de imagem da cidade com tomografia computadorizada, mamografia digital, densitometria óssea, radiografia, colonoscopia, ecocardiograma, endoscopia, ultrassonografia, eletrocardiograma e dopplerfluxometria. A nova unidade do Complexo Municipal de Saúde conta com equipamentos modernos e funcionará de segunda a sábado.



“O Centro de Imagem é essencial para o município. Pegamos uma unidade que não funcionava como deveria, instalamos um tomógrafo móvel que não tinha e colocamos também um mamógrafo moderno. Era um absurdo uma cidade como a nossa não ter um aparelho de tomografia para atender a população, mas isso agora não vai mais acontecer, porque o nosso aparelho vai funcionar 24h por dia. Vamos atender todas as unidades de emergência do município e os exames marcados pela unidade”, explica o prefeito Renato Cozzolino.



De acordo com o secretário de Saúde de Magé, dr. José Carlos de Oliveira, os mageenses precisavam se deslocar do município para o Rio. “O município tinha dificuldade nos exames de endoscopia e colonoscopia, porque o pedido chegava na regulação e as pessoas só conseguiam fazer o exame num prazo de seis a oito meses. Precisávamos pedir ao Rio de Janeiro para liberar os exames, mas de qualquer forma o paciente tinha que sair de Magé e ir lá no Rio Imagem, no Centro do Rio”, conta.



Além da tomografia 24h por dia, outra novidade é que a unidade vai funcionar de segunda a sábado para que as pessoas que trabalham durante a semana tenham acesso aos exames de imagem. A marcação será feita pela Unidade de Saúde da Família de referência do paciente.



Mutirões e mais exames



A Secretaria Municipal de Saúde está fazendo o levantamento da demanda dos exames de imagem e já adianta que a unidade terá mutirões aos finais de semana para zerar a fila de espera.



“Estamos fazendo o levantamento da quantidade de exames, sabemos que tem muitas pessoas aguardando, mas faremos diversos mutirões aos sábados e domingos para acabar com a fila. Já estamos nos preparando para agendar os pacientes”, garante a diretora médica do Centro de Imagem, Larissa Storte.



A diretora também frisou que os mageenses terão exame de Ressonância Magnética. “Não teremos o aparelho na unidade, mas o cidadão terá o exame garantido. Teremos um carro disponível para levar os pacientes que precisam de ressonância magnética para o local em que o exame será feito. Ele vai chegar na unidade com a data agendada, levaremos até a clínica e depois retornaremos com o paciente”, detalha Larissa.





Tomografia computadorizada no novo Centro de Imagem do município. Divulgação/Prefeitura de Magé