Policiais encontraram uma réplica de pistola com os criminosos. 34º Batalhão de Polícia Militar de Magé

Por Fernanda Domingues

Publicado 28/04/2021 13:32

Magé - Policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar de Magé prenderam na noite de ontem (27), dois homens acusados de esfaquear e atear fogo em um homem no local conhecido como ‘Cantinho da Vovó’ no bairro Ypiranga, em Magé. O crime ocorreu em 21 de abril e chocou os maggeenses pelo requinte de crueldade.

A prisão aconteceu após denúncia feita ao 34º Batalhão, de que um homem estaria armado com uma pistola e comercializava peças da motocicleta da vítima. Na casa do suspeito, os policiais encontraram uma réplica de pistola e a motocicleta da do homem assassinado. Os criminosos confessaram o crime, foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Segundo o tenente-coronel e comandante do 34ºBPM, Leonardo Ribeiro de Oliveira, a denúncia facilitou a prisão. “A ação demonstrou a confiança da população de bem na polícia, quando denunciaram os autores desse crime bárbaro para a equipe do DPO de Praia de Mauá, que prontamente promoveram as diligências necessárias a captura. A Segurança Pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos", disse o comandante.