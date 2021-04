Unidade Mista 24h de Fragoso está sendo reformada. Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 28/04/2021 14:00

O programa Saúde com mais amor segue trazendo serviços de qualidade para os mageenses. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta semana a reforma da Unidade Mista 24h de Fragoso para oferecer mais conforto e segurança nos atendimentos.



“Estamos reestruturando, reformando e reequipando toda a rede de saúde de Magé. Começamos pelo 24h de Fragoso, uma unidade complexa e que atende mais de 400 pessoas por dia. Na unidade não tinha ar condicionado na recepção, as paredes eram cinzas, e a estrutura elétrica e hidráulica estavam péssimas. O raio-x que estava aqui na unidade era portátil e já instalamos um fixo. Vamos colocar mais equipamentos nesse hospital e modernizar as salas vermelha, amarela e verde. Além de dividir o hospital, colocando a clínica médica de um lado e a ortopedia do outro”, explica o secretário de Saúde de Magé, José Carlos de Oliveira.



O gestor da saúde municipal adiantou que o Hospital Municipal de Magé passará por uma grande reforma para abrir o centro cirúrgico e um Centro de Terapia Intensiva (CTI) com 20 leitos.



“É um hospital antigo e foi inaugurado na época em que o número de habitantes na cidade era bem menor. A obra na unidade vai começar muito em breve: vamos reequipar o hospital, separar a pediatria da emergência adulta, porque isso não era para existir, todos entrando pelo mesmo local. O nosso foco inicial vai ser abertura do centro cirúrgico e a instalação do CTI. Nessa reformulação vamos colocar também um tomógrafo e um aparelho de ressonância magnética. A população terá todo o tratamento especializado dentro da unidade, sem necessidade de deslocamento”, frisou José Carlos.

Em Santo Aleixo, a Prefeitura também vai iniciar a reforma do telhado nos próximos dias e equipar a unidade.