Magé amplia serviços públicos para as crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Phelipe Santos/Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 20:34

Magé - O prefeito Renato Cozzolino anunciou nesta quarta-feira (28), a ampliação dos serviços públicos para as crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Magé, com a abertura de uma nova unidade do Atendimento Multidisciplinar Especializado (AME) Azul em Piabetá, ainda este ano. A novidade foi apresentada durante o encerramento das atividades do “Abril Azul”, mês de conscientização e combate ao preconceito contra o autismo.



“Estamos vendo um local, no 6° Distrito, em Piabetá, para a construção da Casa do Autista, pois sabemos o quanto é importante ampliar o atendimento às famílias das crianças e adolescentes com autismo que moram nos distritos mais distantes de Magé”, disse Renato Cozzolino.



Publicidade

Para a secretária municipal de Educação, Sandra Ramaldo, o trabalho do AME Azul é fundamental para o desenvolvimento dos autistas.“Este apoio específico para o aluno autista favorece diretamente à aprendizagem e a sua interação em sala de aula. O trabalho multidisciplinar do AME Azul, está de acordo com a nossa intenção, ou seja, atender o aluno autista e levar qualidade à educação de Magé”, argumentou a secretária de Educação.



Os pais de alunos com o TEA, como a pedagoga Regina Portela, só tem elogios ao trabalho do AME Azul.



Publicidade

“Para nós como mãe e pai de crianças autistas, este espaço aqui em Magé era um sonho. Tanto em relação ao atendimento às crianças quanto ao apoio às famílias, também muito importante. Todos os profissionais são muito bons, e o nome AME é muito pertinente porque o trabalho desenvolvido é puro amor. O que estou dizendo é de coração”, disse a pedagoga.



ATENDIMENTOS DIVERSIFICADOS - Magé tem duas unidades do AME, uma para crianças com necessidades especiais diversas e outra específica para quem tem autismo. Ambas atendem alunos da rede municipal de ensino e funcionam na região central de Magé. As atividades são individuais (semanais e/ou quinzenais) e desenvolvidas por profissionais nas áreas de Psicologia, Pedagogia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Assistência Social. No AME, são atendidas 240 crianças. No AME Azul, 110.