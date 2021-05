Novo Centro de Imagem do município em Piabetá. Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 20:32

Um Dia do Trabalhador para entrar para a história de Magé. A Prefeitura inaugurou, neste sábado (01), o novo Centro de Imagem do município, localizado na Avenida Santos Dumont, em Piabetá. A partir da próxima segunda-feira (03/05), os mageenses terão acesso aos 11 tipos diferentes de exames, incluindo a tomografia computadorizada, cujo aparelho vai funcionar 24 horas por dia.

“Essa inauguração não é só mérito do prefeito, mas é de todos os nossos funcionários que, com boa vontade, fizeram tudo dar certo. Pode até dar a ideia de que temos um orçamento maior para a cidade, mas não temos. Nossa diferença é o trabalho. É o dia a dia de querer e de lutar para que a cidade se recupere”, disse o prefeito Renato Cozzolino.



Secretário Municipal de Saúde, o médico José Carlos de Oliveira informou que o novo Centro de Imagem terá capacidade para realizar até 300 exames por dia. “Muitos problemas de saúde não eram diagnosticados no município porque não havia equipamentos para esta finalidade. Tínhamos que inserir na Regulação e o paciente ia para o Rio de Janeiro, para Caxias ou para outro município, isso não vai mais acontecer”, explicou o doutor Zé Carlos. Ele adiantou que as intervenções não param e que, na próxima semana, começam as obras no Hospital de Magé.



O secretário Municipal de Governo, Vinícius Cozzolino, frisou que o novo Centro de Imagem vai acabar com a fila de exames no município. “Essa é uma hora que devemos deixar as divergências partidárias de lado e caminhar juntos para melhorar a saúde da população”, garantiu.



Mesmo com o funcionamento para a população marcado para começar na segunda, alguns exames de densitometria óssea já estavam sendo realizados neste sábado. Em um deles, a aposentada Maria de Fátima Alves, 66 anos, realizava procedimentos de rotina para saber como estava sua saúde e para se prevenir de problemas futuros, como osteoporose, artrose e trombose. “Há muito tempo, eu não frequentava esse lugar. Passei, vi que estava tudo novinho e decidi marcar o exame para ver como estão os meus ossos”, contou.



Além da tomografia, da mamografia e da densitometria, também serão realizados, no Centro de Imagem, o ecocardiograma, a radiografia, a colonoscopia, a endoscopia, a ultrassonografia, o eletrocardiograma e a dopplerfluxometria.