Estudante da rede pública de Magé é aceita em duas universidades fora do país. Arquivo pessoal

Por Fernanda Domingues

Publicado 04/05/2021 22:06

Magé - A jovem moradora de Magé, Vitória do Espirito Santo Teixeira, de 18 anos, realizou o sonho de ser aprovada em uma universidade no exterior. Ela foi aceita por duas instituições e está na lista de espera de outra. As aprovações vieram de Universidades no Catar e nos Estados Unidos. Em ambas opções, escolheu graduações como marketing e comunicação.



A concretização do desejo, no entanto, ainda é incerta. A jovem, que tem o pai gari e a mãe dona de casa, não tem recursos necessários para garantir os estudos no exterior. Entre as universidades que aplicou, a número um era a Northwestern University localizada nos Estados Unidos, e Northwestern University do Catar, para onde escolheu ir.



A Northwestern University in Qatar cobriu cerca de 95% dos custos como anuidade e dormitório, porém faltaram outros custos como alimentação, taxa de matrícula, taxa de dormitório, entre outros necessários para sua estadia. Os custos ainda são altos para Vitória.



“Venho de uma família extremamente dedicada e amável, que mesmo sem conhecer muito sobre o processo, me apoiou sempre que eu precisava. Entretanto, como estudante baixa-renda, meus pais e eu não possuímos condições financeiras de arcar com as taxas da universidade e despesas como passagem e outros custos”, conta.



Em busca da concretização do seu sonho, a estudante lançou uma vaquinha on-line chamada “Vitória na Northwestern University (Qatar)”. Até o momento, o site mostra que a jovem obteve ajuda de mais de 60 apoiadores, mas que conquistou pouco mais de 15% da meta de R$ 40 mil.



“O processo não foi fácil. Foram horas de dedicação escrevendo diversas redações, planejando college list, buscando bolsas, traduzindo documentação, estudando para provas, realizando entrevistas. Mas, a minha persistência e dedicação ultrapassaram todas as barreiras”, disse Vitória.



A estudante formada pelo Colégio Estadual Coronel Sérgio José do Amaral, em Magé, conta que, para se preparar para a aplicação nas universidades americanas, precisou abrir mão da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Terminado o ensino médio em dezembro de 2019, dedicou 2020 para o processo de candidatura nas universidades fora do país.



“Quero poder representar o Brasil no Qatar. Northwestern University é conhecida como a Top 1 em Comunicação nos EUA. Estudando nela, eu não só terei o benefício de uma educação de qualidade focada completamente em mídia, comunicação e jornalismo, como também irei adquirir os conhecimentos necessários para expandir os meus projetos e continuar contribuindo para um Brasil melhor”, finalizou Vitória.