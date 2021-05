Programa "A Dança Em Sua Casa" leva a dança até a casa das pessoas de terceira idade do município. Divulgação/Prefeitura de Magé

Magé - A Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade de Magé, lançou nesta segunda-feira (11), o projeto “a dança em sua casa”, que leva a dança até a casa das pessoas de terceira idade de Magé. As aulas são ministradas por Gilmar Serafim, de 58 anos, professor de dança de salão que, respeitando o distanciamento social, fica do lado de fora da casa dos idosos enquanto ensina os passos para o casal que assiste e participa da varanda.

Segundo pesquisa feita pela Universidade do Estado do Rio (UERJ), o número de pessoas ansiosas e depressivas aumentou em 90% com a pandemia da Covid-19, e, para muitos, o esporte tem sido uma saída. “Está comprovado cientificamente que o esporte é imprescindível para a saúde física e mental. Isso é uma terapia. A dança é a minha paixão. Gostaria de agradecer muito à prefeitura e pedir para que continue sempre levando a dança para população. Dança é saúde”, disse Ronaldo Abreu, o primeiro a ser beneficiado com o projeto.

A Secretaria buscou criar saídas criativas para o período de isolamento. “Resolvemos trazer a dança para casa, já que os idosos não podem sair. Eles são um grupo propício a ter depressão pois ficam muito tempo isolados. Estamos cumprindo todos os protocolos”, ressaltou o secretário da pasta, Geilton Camara.