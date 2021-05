Deivão Du Corte realiza Workshop online grátis no próximo dia 17 de maio. Foto de divulgação - Crédito Daniel Marques

Por Fernanda Domingues

Publicado 11/05/2021 20:18

Magé - Depois do grande sucesso de participação de público no Workshop Na Régua com Deivão Du Corte, que contou com mais de 20 mil inscritos, Deivão Du Corte promoverá o segundo Workshop Na Régua, sobre técnica de barbearia no dia 17 de maio (segunda-feira), às 20h, ao vivo em seu canal no YouTube ( https://www.youtube.com/channel/UCEYyiHJ5O6Rq8s3bG-WBcOw ).





Da vida simples em Magé, para o mundo

A segunda edição do evento vai ensinar sobre desenho e colorimetria capilar, além de revelar as técnicas da ‘régua máxima’. O curso de especialização, gratuito e com certificado digital, vai auxiliar no plano perfeito para construir uma carreira de sucesso na barbearia moderna. Inscrições e mais informações pelo link: https://deivaoducorte.com.br/naregua/

Em meio ao assédio do público que lota suas palestras e eventos dos quais participa, Deivão Du Corte segue uma trajetória de sucesso, transformando vidas com as histórias da sua própria vida.



Daquele aprendiz de barbeiro, que aos treze anos tinha como um dos primeiros objetivos tentar “fazer um pezinho certinho”, até ao patamar de Rei do Fade (com um degradê digno de aplausos), como hoje é conhecido, esse típico morador de Magé, trilhou caminhos que se cruzaram com os de tantos outros.

Muitos dos que conheceram o trabalho de Deivão em seus vídeos, no YouTube, puderam, assim como ele, experimentar o descortinar de uma vida cheia de novas perspectiva dentro da barbearia.



E quando o assunto é barba, cabelo e bigode, algo mais além da técnica também entra em jogo. Estamos falando de Arte. A habilidade que cada profissional desenvolve ao executar determinada técnica.

Seja como um dos precursores de conteúdo na área da barbearia, nas mídias digitais, seja como uma estrela despontada que arrebanha multidões pelos eventos por onde passa, Deivão, o mesmo rapaz simples e apaixonado pelos cortes, ainda possui o brilho no olhar quando o assunto é barbearia.



Em sua trajetória, Deivão Du Corte tem dado atenção para uma causa que ele próprio julga essencial: ensinar um ofício para quem precisa de uma janela de oportunidade para mudar o rumo da própria vida.

Sobretudo, há aqui a preocupação em ajudar na formação de outros futuros bons profissionais na barbearia. De celebridade em encontros como BARBER WEEK, BEATY FAIR, HAIR BRASIL, que um dia descobriu que já era bem famoso e não sabia, aos dias atuais, muitas vidas foram mudadas.



Atualmente casado, pai de um filho de seis anos, Deivão Du Corte pensa no futuro como um tempo em que muito mais poderá ser feito. Sempre cercado de bons ideais, segue em sua bem-sucedida trajetória na direção da ajuda ao próximo.



Esse é o King of the Fade, Deivão Du Corte, Mestre e Eterno Aprendiz de Barbearia, que fez das dificuldades degraus para subir mais alto.