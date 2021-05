Novo Complexo de Saúde de Santo Aleixo 24h ganhará 15 leitos. Divulgação/Gilson Jr.

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 13:13 | Atualizado 13/05/2021 13:14

Magé - Mais novidades à vista na rede municipal de saúde de Magé. O complexo hospitalar de Santo Aleixo, composto por Unidade 24h, USF Britador e Centro de Fisioterapia, passa por obras de reforma e abertura de novos leitos, entre outras ações para melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde e de atendimento à população. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é entregar as melhorias no dia 1º de junho.

“Temos aqui uma Unidade 24h, com pediatria e clínica médica, mas sem condições de internar ninguém. Agora teremos 15 leitos, distribuídos em duas salas vermelhas (uma para homens e outra para mulheres) e equipadas com monitores e respiradores. Enfim, estamos revitalizando todo este complexo abandonado por governos passados”, explicou o secretário municipal de Saúde, o médico José Carlos Oliveira.

O secretário de Saúde detalhou ainda o que está sendo feito no Centro de Fisioterapia para que o local volte a funcionar adequadamente.

“O Centro de Fisioterapia estava abandonado e não funcionava há vários meses. Estamos consertando o telhado e o teto que arriou, vamos reequipar o espaço e contratar profissionais para atender os pacientes de Santo Aleixo, que atualmente estão congestionando o atendimento nas unidades de Piabetá e Magé”, disse José Carlos Oliveira informando também que a USF Britador vai ganhar um aparelho de ar-condicionado para melhorar as condições de arejamento do espaço.

Para o prefeito Renato Cozzolino, as novidades no Complexo de Saúde de Santo Aleixo fazem parte de um pacote de melhorias em curso no setor.

“A saúde vem sendo uma grande prioridade no nosso governo. Encontramos um cenário de caos e, em pouco mais de quatro meses, já conseguimos implantar muitas mudanças. Entre as mais recentes, o novo Centro de Imagem, em Piabetá, a nova USF e o Centro de Especialidades Figueira, em Mauá. Vamos continuar trabalhando duro e, em breve, anunciaremos muitas outras novidades importantes na rede pública de saúde de Magé”, disse o prefeito.

Já o secretário municipal de Governo, Vinicius Cozzolino, destacou a inauguração da Super Tenda de vacinação e testagem 24h contra a Covid-19, a única nestes moldes implantada no Brasil.

“A saúde realmente é um dos grandes destaques do governo do prefeito Renato Cozzolino, e a inauguração há menos de uma semana da Super Tenda de vacinação 24h contra a covid é mais um exemplo da preocupação do prefeito, cujo dinamismo nos incentiva e orgulha de fazer parte da sua equipe. A população de Santo Aleixo vai ter, de fato, um complexo de saúde que merece com as melhorias que estão sendo feitas”, declarou o secretário de Governo.

A Unidade 24h possui ainda laboratório de análises clínicas, aparelho de eletrocardiograma, sala de curativos, assistência social, farmácia básica e o suporte do novo Centro de Imagem, em Piabetá, para outros exames complementares. O Centro de Fisioterapia oferece atendimento também para adultos e crianças, inclusive com exercícios pulmonares para amenizar sequelas da Covid-19.