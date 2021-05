Postos do Sine de Magé cadastram para vagas de emprego. Divulgação/Gilson Jr.

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 13:33 | Atualizado 13/05/2021 13:34

Magé - Os postos do Sine Magé e de Piabetá, ligados à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, estão cadastrando interessados em oito vagas de emprego no município. Os candidatos (homens e mulheres) devem comparecer a qualquer um dos locais para preencher um cadastro e entregar uma cópia do currículo. As vagas são para as funções de vendedor externo (sete) e nutricionista (uma).

De acordo com a Secretaria, os postos municipais do Sine vão encaminhar os candidatos às empresas contratantes, que informarão mais detalhes das vagas, como carga horária, salários e benefícios. Para a função de vendedor externo, é necessário o ensino médio incompleto. Já para o cargo de nutricionista, ensino superior completo e experiência profissional.

