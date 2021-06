456 anos de Magé: O prefeito Renato Cozzolino acompanhou a tradicional missa no Poço Bento, ao lado da primeira-dama Lara Torres e da vice-prefeita Jamille Cozzolino. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 19:20

Magé - Magé completou 456 anos com uma programação especial nesta quarta-feira (9). A prefeitura realizou uma live com artistas locais e oficinas profissionalizantes para aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho. Além da tradicional missa do Dia de São José de Anchieta e do aniversário no Poço Bento, em ambos os casos respeitando todos os protocolos de prevenção a Covid-19.



“Não poderíamos deixar de comemorar o aniversário da nossa cidade. São 456 anos de muita história e riqueza, porque a história do Brasil passa pelo município de Magé. Aqui temos a primeira linha férrea do Brasil. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter a oportunidade de ser prefeito deste município que nasci e cresci. Fizemos tudo com cautela por conta da pandemia da Covid-19 e vamos continuar governando com muito amor”, conta o prefeito Renato Cozzolino.



A missa foi celebrada pelo bispo Dom Gregório Paixão, da Diocese de Petrópolis. Durante o ato religioso, a história do São José de Anchieta foi contada e o padre Leonardo Tassinari, pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade agradeceu o apoio do Executivo municipal.



“A Prefeitura compareceu em peso e as autoridades municipais também participaram da missa. Quero agradecer em especial ao prefeito, à vice-prefeita e à primeira-dama por todo o trabalho que vem sendo realizado na cidade, porque isso está sendo muito comentado. Quero agradecer o apoio de todos os maggenses também”, disse o padre.

A missa foi celebrada pelo bispo Dom Gregório Paixão, da Diocese de Petrópolis. Divulgação/ Prefeitura de Magé



Ao longo do dia, a Prefeitura realizou nove oficinas profissionalizantes na Casa do Empreendedor. Cerca de 300 pessoas tiveram a oportunidade de conhecer novas áreas para ingressar no mercado de trabalho. Júlia Maia, de 24 anos, se interessou pela oficina de barbearia e frisou a importância das capacitações para os jovens de Magé.



“Estou muito feliz por ter participado dessa oficina e descobrir que Magé está aí para ajudar os jovens na questão de emprego e em capacitação. Às vezes achamos que não tem jeito para aquilo, mas quando a gente começa a fazer, acaba gostando”, conta a moradora da Figueira, no primeiro distrito da cidade.

O aniversário da cidade também contou com oficinas profissionalizantes para aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho. Divulgação/Prefeitura de Magé



Atração online

O Morro do Bonfim foi o palco da live transmitida pelo YouTube e Facebook da Prefeitura com duração de mais de quatro horas, que somaram 7,7 mil interações, 27 mil visualizações nas redes sociais oficiais. Só no Facebook foram 47,3 mil pessoas alcançadas. A programação ficou por conta dos artistas mageenses Romulo e Ricardo, Grupo Só Alegria, Vitória Moraes, Bia Borges, Matheus Gama, Rhayssa Mozzer, Nathália Viana e Aimê Braz. O Mc Biel PDR, da cidade vizinha Duque de Caxias, também participou da programação presenteando a cidade com um funk de aniversário.



Segundo a vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, a live foi custeada pelos empresários da cidade que patrocinaram o evento cultural.



“Pude acompanhar de perto toda organização deste evento e gostaria de frisar não gastamos um real do dinheiro público. O melhor de tudo é que a gente conseguiu entregar uma live maravilhosa, com artistas e bandas locais que merecem todo reconhecimento. Governar com amor e respeito é o nosso compromisso com o mageense”, finalizou Jamille.

O secretário municipal de governo Vinicius Cozzolino agradeceu a presença dos artistas locais que comandaram o show online. Divulgação/Prefeitura de Magé

O Morro do Bonfim foi o palco da live transmitida pelo YouTube e Facebook da Prefeitura com duração de mais de quatro horas. Divulgação: Prefeitura de Magé