Dignidade civil: Prefeitura de Magé emite documentos civis gratuitamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.Reprodução.

Por Fernanda Domingues

Publicado 09/06/2021 18:38

Magé - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé, está emitindo a documentação civil dos acolhidos da rede socioassistencial (CREAS, Casa de Passagem, Centro Pop) e qualquer pessoa que ainda não tenha registro e/ou certidão de nascimento, como o caso do sub-registro. Semanalmente, os assistentes sociais levam essas pessoas ao Poupatempo de Duque de Caxias para que eles tenham acesso à documentação civil.



“Nossa secretaria tem um trabalho especial com a população em situação de rua, os acolhidos dos equipamentos da assistência e até mesmo com as pessoas que não têm registro de nascimento. Fazemos o acolhimento delas para que tenham acesso à toda documentação desde a certidão até o RG. Nossa equipe leva ao Poupatempo de Caxias, porque a maioria delas não tem como sair de Magé para fazer a documentação. Então levamos para que eles não fiquem sem esse direito básico”, explica a secretária de Assistência Social, Flávia Gomes.



O cidadão que perdeu ou precisa de segunda via de algum documento, mas não tem condições financeiras pode procurar um dos oito CRAS do município ou a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos das 9h às 17h.