Prefeitura de Magé realiza ação de fiscalização no Centro do município. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Prefeitura de Magé realiza ação de fiscalização no Centro do município.Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:57

Magé - As secretarias de Segurança Pública e de Transporte e Ordem Pública realizaram operações de fiscalização nesta terça-feira (08), no Centro de Magé. Durante a ação, funcionários da Prefeitura advertiram vendedores ambulantes e comerciantes do calçadão para regularizarem suas atividades. Na rodoviária, os fiscais notificaram a empresa de ônibus Iluminada e deram 15 dias úteis para que ela melhore a sua frota e cumpra o estipulado no contrato de concessão pública. “O Centro de Magé estava muito desordenado. Nossa ação teve o objetivo de dar um choque de ordem na região, normalizando as atividades”, declarou o secretário de Segurança, André Antônio Lopes.



Funcionários das secretarias e guardas municipais chegaram cedo e percorreram o calçadão do Centro de Magé, mostrando para camelôs e para lojistas as irregularidades. “Hoje, vamos apenas advertir. A partir de amanhã, se voltarmos aqui e os problemas não tiverem sido solucionados, as mercadorias serão apreendidas e levadas para o depósito e as lojas, multadas”, revelou Lopes. Dentre as principais irregularidades, os fiscais se depararam com barracas acima do padrão permitido e com placas colocadas por lojas na calçada, atrapalhando a passagem de pedestres. O secretário disse que pretende transformar outra área do Centro em local para agrupar os camelôs.



Publicidade

Na segunda-feira (07/06), os fiscais estiveram em Piabetá, onde apreenderam mercadorias e transferiram 30 vendedores ambulantes de vários pontos do bairro para a Rua Joaquim Lisboa. A via foi fechada ao tráfego para abrigar as barracas. As ações de regularização das atividades dos camelôs também serão realizadas em outras regiões da cidade, como os centros comerciais de Santo Aleixo, Mauá, Fragoso e Suruí.



Empresa de ônibus notificada



Secretário de Transporte, Pablo Vasconcelos acompanhou a ação dos fiscais contra o transporte irregular e o estacionamento no Centro de Magé. Um carro estacionado em plena curva na Rua Capitão Virgílio Cézar foi multado e rebocado. Um estacionamento pago e um lava-jato foram notificados na Rua Coronel Macieira e terão 48 horas para apresentar o alvará de funcionamento. Na plataforma da rodoviária, funcionários da Prefeitura entraram nos ônibus municipais para verificar o estado dos veículos. “Os veículos da concessionária que serve o município estão em péssimo estado e a população está sofrendo. Temos que regularizar a situação e melhorar a urbanização da cidade”, afirmou Pablo.