O prefeito Renato Cozzolino visitou as instalações do hospital que foi encontrado abandonado. A prefeitura iniciou a obra da unidade que será referência de emergência na cidade com dois centros cirúrgicos, um CTI com 20 leitos e exames de tomografia e ressonância 24 horas. Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 07/06/2021 19:34

Magé - Desde que assumiu a Prefeitura, o prefeito Renato Cozzolino tem se empenhado para reestruturar todo o sistema de saúde, inclusive do Hospital Municipal que funcionava como pronto socorro. A administração municipal iniciou as obras da unidade que será referência de emergência na cidade com dois centros cirúrgicos, um CTI com 20 leitos e exames de tomografia e ressonância 24 horas.

“O hospital de Magé é o coração da cidade e vamos transformá-lo no Magé Dor. Com essa obra, vamos inaugurar o mais rápido possível nosso centro cirúrgico, onde serão feitas 360 cirurgias mensais e mais de 4 mil por ano. O objetivo é em um ano zerar a fila de cirurgia de baixa e média complexidade. Vamos implantar também o nosso CTI, algo inédito na nossa cidade”, explica o prefeito.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o hospital foi encontrado abandonado. “Pegamos esse hospital basicamente parado, porque a Vigilância Sanitária queria interditar a unidade e não teríamos mais essa unidade. O prefeito garantiu que ia revitalizar o Hospital e é isso que estamos fazendo”, disse o secretário de Saúde, José Carlos de Oliveira.

A obra do hospital trará uma nova realidade para a saúde da cidade. O hospital já tem um centro cirúrgico que nunca foi usado, as salas viraram depósito e já estavam se degradando. Agora, o centro cirúrgico será reformado e 360 cirurgias de baixa e média complexidade serão feitas na unidade. Além disso, terá uma Unidade para Pacientes Graves (UPG) com oito leitos para o pós-operatório.

“Quero destacar que o mageense será operado perto de casa e dentro da sua própria cidade. Chega de aguardar uma vaga durante anos e ainda ter que se deslocar para longe”, disse José Carlos.

Centro de Imagem

Outra novidade após a reforma é a instalação de um centro de imagem. “A unidade só funciona com o raio-x, e não tem tomografia. O paciente precisa sair da unidade, fazer o exame e retornar. Vamos acabar com isso também, porque teremos um tomógrafo e um aparelho de ressonância magnética para que o paciente faça todo o tratamento dentro da unidade”, garante Renato Cozzolino.

“Nossa meta é entregar o hospital o mais rápido possível com centro cirúrgico funcionando, o CTI e o centro de imagem, porque será uma das maiores conquistas na Saúde de Magé nesses últimos anos”, finaliza o prefeito.