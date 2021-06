Trabalhadores da educação básica de Magé serão vacinados a partir de segunda (7). - Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 13:19

Magé - A partir desta segunda-feira (7) começa um novo calendário de vacinação contra a Covid-19 para os trabalhadores da Educação Básica, ou seja, que atuam desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, de acordo com a classificação do Ministério da Educação.



“Estamos ampliando mais uma vez a vacinação e avançando para um setor muito importante que é a Educação. Conforme sempre deixamos claro, esse é o nosso compromisso com a transparência no processo de vacinação e no atendimento do Plano Nacional de Imunização que deve ser seguido. Queremos vacinar toda a população mas é preciso atender o PNI e o abastecimento de doses para manter a vacinação e garantir a imunização dos grupos prioritários”, justifica o prefeito Renato Cozzolino.