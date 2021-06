Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:42

Magé - A Secretaria Municipal de Transportes e Ordem Pública anunciou, na última quinta-feira (03), duas notícias importantes para melhorar a circulação dos passageiros de Magé dentro do município e também o deslocamento para o Rio de Janeiro.



Segundo o secretário municipal de Transportes, Pablo Vasconcelos, moradores do bairro Jardim Esmeralda pediram para intervir no retorno junto à Viação Reginas, a circulação da linha Jardim Esmeralda x Central, nos horários da manhã e no final do dia.



Publicidade

“Tivemos uma reunião muito proveitosa, na última sexta-feira, com os responsáveis pela Viação Reginas, quando repassamos as reivindicações dos moradores do bairro Jardim Esmeralda. Os responsáveis pela empresa gentilmente se comprometeram, apesar das dificuldades geradas pela pandemia, em retornar os serviços prestados. A partir do encontro, enviamos um ofício à empresa para formalizar o pedido”, explicou o secretário.



Ainda de acordo com Pablo, a Secretaria de Transportes também enviou ofício à empresa Divina Luz pedindo o retorno da linha Jardim Esmeralda X Piabetá assim como a regularização imediata da linha Raiz da Serra X Magé, com a frota, itinerários e horários completos de ambas.



Publicidade

“Após fiscalização, ficou constatado que a empresa não vem cumprindo os horários de circulação das linhas, com intervalo de 60 e 120 minutos entre as viagens. Isto vem causando diversos transtornos à Prefeitura assim como insatisfação da população”, disse o secretário informando que o não cumprimento da determinação acarretará na aplicação de sanções previstas no contrato de concessão do serviço público.