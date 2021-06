Magé

Magé reabre mais uma Unidade de Saúde da Família no Parque Paranhos em junho

Reinauguração está prevista para o sábado, 12 de Junho. A reabertura faz parte da reestruturação do Programa de Saúde da Família que vai devolver todas as unidades fechadas do município.

