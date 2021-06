Prefeitura de Magé realiza Força-Tarefa no bairro Vila Mimosa em Raiz da Serra. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 12:40

Magé - A Prefeitura começou nesta terça-feira (1/06) uma força-tarefa na Vila Mimosa, em Raiz da Serra. Há anos, os moradores convivem com enchentes e casas abandonadas que estavam trazendo insegurança à região. 70 funcionários da Secretaria de Infraestrutura realizam a limpeza da região, demolição das ruínas e em breve o início das obras de drenagem e pavimentação.



Sebastião Castilho, de 48 anos, é nascido e criado na região. Ele conta o descaso que os moradores estavam vivendo. “Aqui estava abandonado. Essas casas velhas abandonadas estavam largadas, entravam cachorro, gato, rato e até mesmo pessoas se escondiam ali para praticar assaltos, aumentou o número de roubos aqui na rua, isso é um absurdo, mas agora tenho certeza que as coisas vão melhorar”, acredita Tião.



O prefeito Renato Cozzolino esteve no bairro e acompanhou o início da força-tarefa que promete dar uma nova realidade aos moradores da área.



“É triste demais chegar aqui e ver a Vila Mimosa abandonada. Tive aqui na semana passada e me comprometi que iniciaria no dia 1 de junho uma força-tarefa da Prefeitura e assim estamos fazendo. Vamos acabar com esses escombros e essas casas abandonadas que estão sendo utilizadas como local de orgias e ponto de drogas. Isso incomoda os moradores e vamos acabar com isso a partir de hoje fazendo a poda de árvores, iluminação e tirando todos os entulhos”, explica Renato.



De acordo com o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira, o bairro receberá uma obra de grande impacto social.



“Vamos revitalizar o bairro da Vila Mimosa, demolindo esses escombros e casas abandonadas. Vamos apresentar um projeto de revitalização e reurbanização que será uma obra de grande impacto social e relevante para a história da nossa cidade. Os moradores da região já podem comemorar”, finaliza.