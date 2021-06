O prefeito Renato Cozzolino e a vice-prefeita Jamille Cozzolino estiveram presentes no início da obra, nesta quinta-feita (01/06). Jamille anunciou a inauguração prevista para o dia 12 de junho. - Divulgação/Prefeitura de Magé

O prefeito Renato Cozzolino e a vice-prefeita Jamille Cozzolino estiveram presentes no início da obra, nesta quinta-feita (01/06). Jamille anunciou a inauguração prevista para o dia 12 de junho.Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 12:23

Magé - Maria do Socorro, moradora do Parque Paranhos, tinha que andar quase duas horas para ter acesso aos serviços básicos de Saúde porque estava sem a Unidade de Saúde da Família. “Sem esse posto aqui não somos nada, porque precisamos andar muito a pé para chegar na unidade mais próxima e correndo o risco de ser assaltada. Da última vez que fui, levei quase duas horas, porque eu ando muito devagar”, relata a cozinheira que mora há mais de 50 anos na região.



Mas essa realidade será mudada. Isto porque a Prefeitura iniciou nesta terça-feira (1/06) as obras para reabertura da USF Parque Paranhos que fica em um prédio público e vai trazer de volta os serviços da Atenção Básica mais perto da casa das pessoas.



“É inadmissível as pessoas terem que se deslocar do Paranhos para irem a outro bairro, e hoje com muita alegria demos o pontapé inicial na obra que vai devolver essa unidade para esses moradores que tenho um carinho especial. São quase 10 anos que essa unidade está fechada e com menos de seis meses de gestão, iniciamos essa obra tão importante”, ressalta o prefeito Renato Cozzolino.



A reabertura da unidade faz parte da reestruturação do Programa de Saúde da Família que vai devolver todas as unidades fechadas pela antiga gestão.



“Essa será a segunda unidade reaberta, mas não serão só essas, vamos reabrir todas que estão fechadas. Essa USF terá um consultório odontológico, duas salas de consultas com médico, uma sala de imunização e sala de enfermagem. O nosso prefeito se comprometeu em reabrir essas unidades e vamos cumprir com isso”, garante o secretário municipal de Saúde, José Carlos de Oliveira.



A vice-prefeita, Jamille Cozzolino, frisou a importância da unidade e anunciou a data de inauguração do posto.



“Dia 12 de junho vamos inaugurar a nova USF do Parque Paranhos. Esse imóvel é próprio, a outra gestão falava que o posto foi fechado para economizar aluguel, mas quem quer faz. Estamos reafirmando o nosso compromisso com a população de Magé”, finaliza.