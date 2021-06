"Estamos dando dignidade a essas pessoas que por algum motivo deixaram suas casas, mas nosso objetivo é que elas sejam reinseridas na sociedade", disse o prefeito Renato Cozzolino em visita ao local. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 12:05

Magé - A Prefeitura de Magé abriu na última semana o alojamento para pessoas em situação de rua que vivem na cidade. A estrutura foi montada no Poliesportivo Dejair Corrêa, no Parque Alegria, com a estrutura necessária para garantir uma noite confortável e segura, com colchonete, edredom, travesseiro, chuveiro quente, kit de higiene e jantar para os acolhidos.



“O inverno está próximo e muitas pessoas sofrem com o frio. Trazendo essas pessoas para cá, podemos dar um conforto melhor. Esse trabalho que os nossos assistentes sociais fazem é importantíssimo, porque também a reconduzimos para que possam retornar à sociedade e aos seus familiares. Nós também vamos fornecer um jantar de qualidade, banho quente e kit de higiene. Estamos dando dignidade a essas pessoas que por algum motivo deixaram suas casas, mas nosso objetivo é que elas sejam reinseridas na sociedade”, explica o prefeito Renato Cozzolino, que acompanhou a chegada dos primeiros grupos de acolhidos ao alojamento.

O prefeito Renato Cozzolino e a primeira-dama Lara Torres acompanharam a chegada dos primeiros grupos de acolhidos ao alojamento. Divulgação/Prefeitura de Magé



O alojamento temporário funcionará até o final do inverno. As equipes do Serviço de Abordagem Social, que já fazem a aproximação diária, identificando, atendendo e acompanhando essa população em situação de vulnerabilidade social é que farão o acolhimento dessas pessoas que vivem nas ruas com o convite para o pernoite.



O alojamento temporário funcionará até o final do inverno. As equipes do Serviço de Abordagem Social, que já fazem a aproximação diária, identificando, atendendo e acompanhando essa população em situação de vulnerabilidade social é que farão o acolhimento dessas pessoas que vivem nas ruas com o convite para o pernoite.

"As equipes de abordagem social estão nas ruas fazendo esse trabalho, porque a maioria dessas pessoas já são referenciadas pelo Centro Pop, só que elas não aceitam o acolhimento na Casa da Passagem e preferem ficar na rua. Então elas estão sendo acolhidas no alojamento, porque elas só dormem e ao amanhecer voltam ao Centro Pop", detalha Flávia Gomes, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.

