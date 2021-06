Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:33

Magé - O Governo do Estado lançou o Supera Rio, programa que vai ajudar quem foi mais afetado economicamente pela pandemia da Covid-19. Terão direito aos benefícios: famílias na linha de pobreza ou extrema pobreza inscritas no CadÚnico, pessoas que ganhavam até R$ 1.501 e não possuem renda atualmente, micro e pequenos empresários.



Estão dentro do programa pessoas cuja renda familiar per capita é igual ou inferior a R$ 178 e que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), responsável por reunir dados da população de baixa renda e subsidiar a operacionalização de programas sociais.



Inscritos no CadÚnico e desempregados que atendam às regras do programa poderão receber R$ 200 reais por mês, com acréscimo de R$ 50 reais por filho menor de idade, limitado a dois filhos. Micro e pequenos empresários terão acesso a financiamentos de até R$ 50 mil sem incidências de juros.



Os benefícios já podem ser requisitados através do site http://superarj.rj.gov.br. As famílias em situação de vulnerabilidade social já estão definidas pelo CadÚnico. Para esse público, terá atendimento de 8 a 11 de junho, no Sine Magé. Não há, portanto, inscrições abertas para o CadÚnico.