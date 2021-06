"É um momento lúdico e será engrandecedor em todos os aspectos para eles", declara a primeira-dama, Lara Torres, que participou da inauguração da nova biblioteca no local. - Divulgação/Prefeitura de Magé

"É um momento lúdico e será engrandecedor em todos os aspectos para eles", declara a primeira-dama, Lara Torres, que participou da inauguração da nova biblioteca no local.Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:50 | Atualizado 02/06/2021 17:13

A Fundação Cultural de Magé inaugurou esta semana o Cantinho da Leitura na Unidade de Acolhimento Futuro Feliz que recebe crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. O espaço tem objetivo de incentivar e estimular as crianças desde pequenas a embarcarem no universo dos livros.



“Encontramos esse espaço em condições sub humanas e assumimos o compromisso como uma missão de cuidar desses pequenos. Por isso, inaugurar o Cantinho da Leitura aqui na unidade é um incentivo à leitura das nossas crianças e adolescentes. Contamos com diversos livros infantis e jogos. É um momento lúdico e será engrandecedor em todos os aspectos para eles”, declara a primeira-dama, Lara Torres.



Os acolhidos da unidade participam de diversas atividades para o desenvolvimento social.



“A equipe multidisciplinar já desenvolve um trabalho com nossas crianças de músicas e atividades físicas. Temos também o trabalho com o pedagogo que é responsável por fazer todo acompanhamento escolar das atividades que vem para casa. O dever de casa precisa ser feito com acompanhamento e estímulo à pesquisa. Precisávamos desse espaço para dar um cantinho aconchegante e acolhedor para que eles se sintam em casa”, explica Ludmilla Cruzal, coordenadora da unidade.



O espaço é um projeto em parceria Fundação Educacional e Cultural de Magé, que pretende levar a outros equipamentos públicos.