Magé mantém suspensão do estacionamento rotativo. A medida foi anunciada pelo prefeito Renato Cozzolino durante reunião com comerciantes da cidade. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Magé mantém suspensão do estacionamento rotativo. A medida foi anunciada pelo prefeito Renato Cozzolino durante reunião com comerciantes da cidade. Divulgação/Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:53

Magé - O prefeito Renato Cozzolino anunciou que o estacionamento rotativo, licitado no final do governo passado, permanecerá suspenso até ser encontrada a melhor forma de implantá-lo no município. Equipes da das Secretarias Municipais de Infraestrutura e Segurança Pública retiraram, há menos de um mês, em Piabetá, 20 placas instaladas indevidamente pela empresa Prime Serviços de Reboque, Estacionamento e Locação Ltda.



“A empresa que ganhou a licitação, no ano passado, tinha o direito de começar a cobrar o estacionamento rotativo em Piabetá e no 1º Distrito de Magé, porém hoje ficou decidido que vamos avaliar, estudar e esperar este momento da pandemia passar para somente no ano que vem apresentar uma nova proposta que seja do interesse de todos”, explicou o prefeito Renato Cozzolino



Apesar das opiniões divergentes sobre o estacionamento rotativo, os comerciantes avaliaram como positiva a decisão do prefeito.



“A reunião foi muito proveitosa. O prefeito ouviu todos os comerciantes, tanto os daqui de Piabetá quanto os do 1º Distrito. Isto é muito importante para decidirmos juntos o futuro da nossa cidade”, disse o comerciante Rodrigo Araújo, que é favorável ao estacionamento rotativo mas sob administração da Prefeitura.



Novos serviços



Durante a reunião com os comerciantes, o secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, Fernando Cozzolino, divulgou duas novidades para beneficiar comerciantes, microempreendedores e população em geral: o Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal, no Gabinete do Povo, e o aplicativo gratuito “Trabalha Magé” para divulgar os serviços das empresas da cidade.



“Em relação ao PAV, fizemos o contrato com a Receita Federal, o prefeito vai assinar e, na sequência, providenciar as instalações para inaugurar o novo atendimento no Gabinete do Povo, dentro de cerca de dois meses. Sobre o aplicativo, estamos cadastrando os comerciantes de Piabetá e vamos fazer reuniões em Magé, Mauá e Santo Aleixo para cadastrar outros comerciantes e lançar o aplicativo em grande estilo, em julho”, detalhou o secretário.



Reuniões periódicas - O prefeito Renato Cozzolino anunciou ainda que manterá reuniões mensais com os comerciantes, em todos os distritos da cidade, para manter o diálogo e ouvir as demandas do setor e implantá-las na medida do possível.



“Estamos cumprindo o nosso papel, que é ouvir o povo e fazer com que os comerciantes sejam valorizados pelos empregos que oferecem na cidade. Isto é muito importante”, declarou o prefeito.