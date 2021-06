Polícia Militar prende ladrões de carro em Magé. Ladrões estavam armados e veículo foi recuperado. - Polícia Militar/34° BPM

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 14:43

Magé - Na tarde do último domingo (6), Policiais Militares do 34° Batalhão, prenderam dois homens acusados de roubarem um veículo em Seropédica. Os homens que estavam armados com pistola e não reagiram a abordagem policial.



Segundo os policiais, os criminosos confessaram ter praticado o roubo do automóvel em Seropédica e que o veículo seria uma encomenda a ser entregue em Magé. Um adolescente também foi apreendido.



A guarnição deu voz de prisão aos acusados e os conduziram à 60ªDP, onde permaneceram presos.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.