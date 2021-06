Começou nesta terça-feira (8) a distribuição do cartão Supera Rio para inscritos no CadÚnico em Magé. - Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 08/06/2021 15:15 | Atualizado 08/06/2021 17:08

Magé - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos começou a entregar, nesta terça-feira (8), no Sine Magé, os cartões do Supera Rio, para as famílias cadastradas do município no programa nacional do Cadastro Único (CadÚnico). O Supera Rio é um auxílio emergencial do Governo do Estado no valor de R$ 200 mensal, para famílias sem crianças; R$ 250, com duas crianças e R$ 300, com mais de duas crianças. O benefício vai até dezembro.



No total, serão beneficiadas 1.169 pessoas em Magé, e o atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, seguirá até a próxima sexta-feira (11), no Sine Magé. Segundo o Governo do Estado, o Supera Rio deve beneficiar um total de cerca de 1,4 milhão de pessoas que perderam o emprego durante a pandemia da Covid-19 e/ou estão vivendo na pobreza e extrema pobreza.



Não estão aptos a receber quem recebe outros benefícios sociais, como Bolsa Família ou auxílio emergencial do governo federal, além de benefícios como pensão, aposentadoria e seguro-desemprego.

O programa estadual também prevê ajuda ainda aos micro-empreendedores, com financiamentos sem juros de até R$ 50 mil, e autônomos e profissionais informais, com R$ 5 mil, com prazo máximo de pagamento de 60 meses e carência de seis a 12 meses.