Uma principais atividades marcadas para o dia, a aula de tai-chi-chuan marcou o início do projeto.Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 07/06/2021 19:56 | Atualizado 07/06/2021 19:56

Magé - O projeto Arte na Praça teve início no último domingo (6), e fechou um trecho de cerca de 200 metros da Estrada de Pau Grande, entre a igreja de Sant’Anna e a Praça Montese. Segundo o secretário de esporte, turismo, lazer e terceira idade, trata-se de uma iniciativa-piloto para os moradores do sexto distrito, que será levada em breve aos outros distritos.



“Em uma primeira fase, serão mais seis domingos a cada 15 dias até agosto. O próximo acontece no dia 20 de junho”, contou o secretário municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara Lima. Ele disse ainda que planeja levar o Arte na Praça para Andorinhas, Santo Aleixo, Mauá, Suruí e demais regiões da cidade.



No espírito do projeto, o secretário municipal de Segurança Pública, André Antônio Lopes, chegou ao local de bicicleta. “É uma satisfação muito grande estar participando desse projeto, dando todo o auxílio necessário. Aqui, hoje, estamos com seis agentes de trânsito da Guarda Municipal, duas viaturas e uma moto prestando o suporte solicitado”, declarou o secretário no início de uma das principais atividades marcadas para o dia, uma aula de tai-chi-chuan.



Para a apresentação, o professor Inajá Fernando trouxe um grupo de 16 alunos da terceira idade. A dona Íris de Oliveira Rego faz 82 anos em setembro próximo e era uma das mais animadas: “Não consigo ficar parada. Há mais de 20 anos que faço esse tipo de atividade”.



Morador bastante conhecido em Pau Grande, o seu Arildo da Silva, 74, o Casquinha, compareceu para conferir as atrações do projeto. “Sou nascido e criado aqui na região e fico muito contente quando um projeto como esse é trazido para cá, com toda a segurança que merecemos”, comentou.



O projeto manteve o trecho da Estrada de Pau Grande fechado entre 9h e 18h. Durante o dia, teve ainda apresentação de grupos de caratê e de capoeira e muita música ao vivo, com o saxofonista Filipe Bohlke. O Arte na Praça também contou com dez barracas de artesãos cadastrados e food trucks na Praça Montese para o consumo de produtos artesanais.



Apresentações de grupos de capoeira também foram destaque no primeiro dia do projeto Arte na Praça, da Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade em Pau Grande, no sexto distrito. Gilson Jr/Divulgação