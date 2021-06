Magé ultrapassa a marca de 63 mil doses da vacina contra Covid-19 aplicadas. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Magé ultrapassa a marca de 63 mil doses da vacina contra Covid-19 aplicadas.Divulgação/Prefeitura de Magé

Por Fernanda Domingues

Publicado 08/06/2021 15:35

De acordo com o IBGE, Magé tem cerca de 246 mil habitantes e muitos deles já receberam, pelo menos, uma dose das vacinas Coronavac/Butantan, AstraZeneca/FioCruz e Pfizer contra a Covid-19. Ao todo, 63.591 doses foram aplicadas na cidade. Com a primeira dose apenas, há 43.140 mil vacinados, ou seja, 17,5% da população. Uma aceleração de dois pontos percentuais em 10 dias.

Na última segunda-feira (7), teve início um novo calendário de vacinação contra a Covid-19 para os trabalhadores da Educação Básica, que atuam desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, de acordo com a classificação do Ministério da Educação.



Os profissionais podem ir em qualquer um dos 16 polos de vacinação das 9h às 14h, e devem apresentar o RG, CPF, cartão do SUS e a declaração-padrão da Secretaria de Educação e Cultura de encaminhamento do profissional da unidade escolar. De acordo com o calendário de vacinação dos profissionais da Educação, a meta é chegar à faixa dos 18 anos no final do mês de junho.



Confira o calendário:



10/6 - 45 anos

14/6 - 40 anos

16/6 - 35 anos

21/6 - 30 anos

23/6 - 25 anos

28/6 - 18 anos





Unidades de vacinação da Covid-19





Super Tenda

Atendimento 24 horas

Praça 7 de Setembro





Centro de Imunização

Atendimento das 8h às 17h

Rua Getúlio Pereira, s/nº - atrás do Hospital de Magé





Unidades de Saúde da Família

Atendimento para vacinação contra a Covid-19: 9h às 14h





USF Barbuda - Rua Dona Joaninha, s/nº - Barbuda

USF Andorinhas - Rua Waldemar Colombo Garcia - Andorinhas

USF Jardim Esmeralda - Rua do Sapotizeiro, s/nº - Jardim Esmeralda

USF Cachoeirinha - Estrada Municipal Antônio Além Bergara, nº 3.150

USF Partido - Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 - Suruí

USF Praia do Anil - Rua Roberto Silveira, s/nº - Praia do Anil

USF Ypiranga - Estrada Real de Mauá, s/nº - Ypiranga

USF Buraco da Onça - Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça

USF Guarani I - Rua Janete, nº 08 – Piabetá

USF Maurimárcia - Rua do Canal, s/nº - Maurimárcia

USF Pau Grande - Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº - Pau Grande

USF Jardim Nazareno - Alameda Luizinha, 178 - Jardim Nazareno

USF Serrana I - Rua do Sapateiro, s/nº - Vila Serrana

CEO Piabetá - Rua Caramuru, 108 - Piabetá