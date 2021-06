Corpo de Bombeiros de Magé recebe nova viatura do governo do estado. - Divulgação/ Corpo de Bombeiros Magé

Corpo de Bombeiros de Magé recebe nova viatura do governo do estado.Divulgação/ Corpo de Bombeiros Magé

Por Fernanda Domingues

Publicado 09/06/2021 18:11

Magé - O 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (GSFMA) de Magé, recebeu na última segunda-feira (7), uma nova viatura do tipo picape automática, com tração 4x4, que acessa os mais diversos terrenos. O investimento do Governo do Estado na renovação da frota foi de cerca de R$ 12 milhões, oriundos da arrecadação da Taxa de Incêndio. O novo carro será usado no combate ao fogo na mata e permitirá agilizar a chegada dos militares às áreas mais acidentadas.

"É uma alegria entregar infraestrutura necessária para o excelente trabalho que nossos bombeiros realizam. Entregar essas viaturas é mais do que oferecer carros, é dar condições de trabalho. É nossa obrigação dar estrutura e qualificação a esses profissionais para que a população tenha o melhor atendimento possível", destacou o governador Cláudio Castro, acrescentando a importância da Taxa de Incêndio para que esses equipamentos de ponta sejam adquiridos e tenham a manutenção necessária.

Publicidade

O Corpo de Bombeiros atende, em média, 13 mil eventos de incêndio em vegetação (cerca de 36 eventos por dia), sendo que 62% deste total (aproximadamente 8 mil) ocorrem neste período, em geral nos meses compreendidos entre junho e setembro. Esses dados justificam um planejamento estratégico bem elaborado a fim de otimizar os recursos da corporação, garantindo a eficiência e a atuação dos bombeiros em todas as regiões do Estado.