Publicado 11/06/2021 15:46

Magé - A Expresso Rio de Janeiro, empresa de ônibus que opera linhas ligando Magé e outras localidades da Baixada Fluminense até Itaboraí, São Gonçalo e Niterói, criou um novo Serviço de Atendimento ao Cliente através do Whatsapp. Pelo número 3606-9859 os passageiros podem agora pedir informações e solicitações, além de fazer elogios, sugestões e reclamações, através do aplicativo de mensagens.

A empresa é responsável por dez linhas intermunicipais: 121Q – Magé x Niterói, 122Q – Magé x Alcântara, 123Q – Magé x Itaboraí, 125Q – Aldeia da Prata x São Gonçalo, 126Q – Niterói x Vale das Pedrinhas, 1945I – Niterói x Nova Iguaçu (via Magé), 3945I – Magé x Niterói (Via BR101), 458M – Andorinhas x Niterói, 511Q – Imbariê x Niterói, e 603I – Nova Iguaçu x Magé. Segundo a Expresso Rio de Janeiro, o uso do Whatsapp na comunicação com os clientes tem o objetivo de promover maior comodidade e agilidade na prestação de informações e resolução de problemas. Além disso, o suporte será automatizado e tratado de forma confidencial e segura, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados.

