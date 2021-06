Prefeitura de Magé inicia obra de pavimentação de 42 ruas. - Divulgação.

Prefeitura de Magé inicia obra de pavimentação de 42 ruas.Divulgação.

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 20:29

Magé - A Prefeitura de Magé deu início às intervenções previstas no Termo de Convênio firmado, em março, com a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), para pavimentação de diversas regiões da cidade. Ao todo, 42 ruas de 12 bairros serão contempladas pelo programa Estado Presente, que destinará recursos da ordem de R$ 5 milhões a Magé. “É o resultado da força do relacionamento do prefeito Renato Cozzolino com o Governo do Estado. Ele trouxe para o município um somatório de agendas positivas, que em seis meses, dobrará nossa capacidade de asfaltamento”, informou o secretário municipal de infraestrura Marcos Pereira.



Com o despejo de 12 mil toneladas de asfalto, a Secretaria Municipal de Infraestrutura fará o asfaltamento dos bairros Barbuda, Jardim Novo Horizonte, Piabetá, Piedade, Jardim da Paz, Partido, Canal, Campinho, Jororó, Saco, Parque Veneza e Lagoa. As obras que já estão em curso no Saco acontecem nas ruas Amazonas, Niterói, São Paulo, Minas Gerais, 54, 59, 70, 71 e 72. Nas próximas semanas, os recursos do Estado Presente serão usados na Piedade, mais especificamente nas alamedas 1 e 2, na Rua Valdemar Teixeira e no Beco do Tião.



Publicidade

“Estávamos realizando nossos serviços 100% por execução direta e as obras estavam a todo o vapor. Agora, com essa assinatura, vamos aumentar muito o trabalho”, disse o secretário municipal de infraestrura Marcos Pereira.



De acordo com o termo selado entre a Prefeitura e o DER-RJ, o prazo de vigência e de execução do convênio será de 12 meses, contados a partir de março. Dentre as obrigações do Governo do Estado, estão ceder os recursos materiais, avaliar as metas do Plano de Trabalho e fiscalizar as obras. Cabe ao município, dentre outras coisas, a prestação de contas e a contrapartida de executar obras de melhoria necessárias em trechos de rodovia estadual.



Publicidade

Além das ruas no bairro do Saco e na Piedade, o convênio também irá contemplar as seguintes vias: Nhanhã Ferraz, Eduardo Portela, Manoel Botelho do Rego, Demetrio Francisco Pereira, Gremio Talma e Adelino dos Santos, na Barbuda; 4 e 12, no Jardim Novo Horizonte; Ceará, Sergipe e Projetada A, em Piabetá; 9 e 55, no Jardim da Paz; Zarzur, Vitória e Rosa, no Partido; Professor José Leandro, no Canal; Joaquim dos Santos, Julio Benicio Correa, Paz e Nove de Julho, no Campinho; Augusto Vieira e C, no Jororó; Naprio e Bolonha, no Parque Veneza; e Álvaro Gávea da Silva, Luiz Gama, Alberto Nascimento e Neil da Costa Franco, na Lagoa.