Publicado 10/06/2021 19:33

Magé - A Enel Distribuição Rio vai abrir no próximo sábado (12), lojas e alguns postos de atendimento da companhia para negociação de dívidas em diversos municípios. O objetivo da iniciativa é atender aqueles clientes que não podem ir às lojas no horário comercial durante a semana. Em Magé, a loja na Rua Coronel João Valério, 721, no Centro, vai funcionar de 8h às 12h para o atendimento.

Para limitar o número de pessoas no local e garantir um atendimento seguro, para as lojas de atendimento é necessário realizar um agendamento prévio por meio do site www.enel.com.br, da Central de Relacionamento (0800 28 00 120), nas próprias lojas, ou nos demais canais de atendimento da companhia.

Um dos serviços realizados será o de negociação de faturas atrasadas. Até o dia 18 de junho, a Enel estará oferecendo 40% de desconto para contas de luz vencidas há mais de 180 dias. O desconto vai incidir sobre o total da dívida do cliente com a distribuidora, incluindo juros e multas. Os consumidores que aderirem à iniciativa poderão, desta vez, obter o desconto parcelando a dívida em até seis vezes (entrada mais cinco parcelas). A negociação extraordinária oferecida pela companhia nesse momento de pandemia é válida para todas as classes de consumo, inclusive os clientes industriais, comerciais e do setor público. O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, possibilitando que voltem a ficar regularizados com a concessionária.