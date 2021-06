Campanha do Agasalho é intensificada nas bases do Segurança Presente. - Reprodução.

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 20:01

Magé - A Operação Segurança Presente, do Governo do Estado, decidiu intensificar a campanha “Doe e Aqueça um Coração”, arrecadando agasalhos e cobertores para abrigos que acolhem pessoas em situação de rua. As doações podem ser feitas na Base Magé/Piabetá Presente, e em todas as bases da Operação até a próxima segunda-feira, dia 21.



A coordenadora das Assistentes Sociais da Operação Segurança Presente, Gilvania Coutinho alertou para as dificuldades vividas por inúmeras pessoas que hoje vivem nas ruas do estado. "Este período de pandemia, os números de doações sofreram uma queda. Então, é muito importante que as pessoas colaborem separando uma peça de roupa em bom estado, que não estejam usando mais, e façam essa doação. Esse pequeno gesto pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas", destacou.



Além de Magé, a Operação Segurança Presente tem outras 32 bases no estado: Lapa, Aterro do Flamengo, Méier, Lagoa, Centro, Niterói, Leblon, Copacabana, Tijuca, Ipanema, Nova Iguaçu, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Austin, Duque de Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Bonsucesso, São Gonçalo, Madureira, Jacarepaguá, Belford Roxo, Queimados, Irajá, São João de Meriti, Itaguaí, Cristo Redentor, Miguel Pereira, Paracambi e Japeri.