Magé ganha Instituto de Longa Permanência para Idosos em Situação de Vulnerabilidade.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 23/08/2021 16:05 | Atualizado 23/08/2021 16:45

Magé - Os idosos sem vínculo familiar e em situação de vulnerabilidade em Magé passaram a ter um centro de acolhimento na cidade. A Prefeitura inaugurou o Instituto de Longa Permanência para os idosos (ILPI), na última sexta-feira (20/08), no Jardim Novo Horizonte, no 6º distrito. Com capacidade para receber até 32 pessoas acima de 60 anos, distribuídas em acomodações femininas e masculinas, o ILPI foi planejado conforme as normas de acessibilidade e estruturado para ser um espaço acolhedor. “Fizemos o instituto como se fosse a nossa própria casa, onde os idosos irão conviver em harmonia e se sentir bem. Encontramos uma unidade abandonada e reformamos com tudo da melhor qualidade possível”, destacou o prefeito Renato Cozzolino.



“O ILPI está de portas abertas aos idosos que necessitam de atenção e estão abandonados. Aqui, eles poderão encontrar uma família, a família ILPI. Tenho certeza que vai ser um diferencial na vida de muitas pessoas”, frisou Renato Cozzolino, acompanhado da primeira-dama, que abraçou o projeto desde o início da atual gestão. “Enfim Magé tem um lar para os nossos idosos. É motivo de muito orgulho. Trabalhamos muito para entregar essa casa de acolhimento com muito carinho e amor. A sensação é de dever cumprido”, declarou a primeira-dama Lara Torres.

O prefeito Renato Cozzolino, ao lado da primeira-dama Lara Torres e da vice-prefeita Jamille Cozzolino, inauguraram na última sexta-feira (20) o Instituto de Longa Permanência para Idosos em Situação de Vulnerabilidade da cidade. Divulgação.



Quem também acompanha o espaço do ILPI desde o início é o Wedes Paulo. Ele foi morador de rua e estava no terreno abandonado do instituto quando a equipe da Prefeitura chegou ao local para visitar a unidade e identificar as reformas que deveriam ser feitas. Ao conhecer a história de Wedes, o prefeito o incorporou à equipe do ILPI, onde hoje trabalha como vigia. “Eu olho para essa instituição hoje e não tenho palavras porque eu vi o início, o meio e agora participo desse novo início. Acredito que o próprio governo já diz tudo: governando com amor. O maior sentimento que eu estou hoje é o amor”, relatou Wedes.



A secretária municipal de Assistência Social, Flávia Gomes, explicou como os interessados ou as pessoas que conhecem idosos que estejam em estado de vulnerabilidade precisam proceder: "O Instituto de longa permanência para idosos é para pessoas que não possuem vínculos familiares. As pessoas que tiverem idosos nessa situação, precisam procurar o CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social) porque, através do CREAS, essas pessoas vão ser atendidas e selecionadas para ver se possuem perfil para entrar no ILPI", explicou.

Instituto de Longa Permanência para Idosos em Situação de Vulnerabilidade de Magé. Divulgação/Gilson Jr.

Instituto de Longa Permanência para Idosos em Situação de Vulnerabilidade de Magé. Divulgação/Gilson Jr.

