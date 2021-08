270 mil refeições serão distribuídas nos próximos meses na cidade. - Divulgação/Phelipe Santos.

270 mil refeições serão distribuídas nos próximos meses na cidade.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 20/08/2021 15:41

Magé - A prefeitura de Magé renovou nesta quinta-feira (19), o programa “RJ Alimenta” por mais seis meses. O programa do Governo do Estado, que distribui refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, foi implantado em Magé neste ano e desde o dia 21 de abril, 180 mil refeições gratuitas foram distribuídas entre café da manhã, almoço e janta, no Complexo da Água Doce, em Suruí.

“Em março deste ano conseguimos implantar em Magé esse projeto maravilhoso que é o RJ Alimenta. São 1.500 refeições diárias e conseguimos beneficiar muitas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Hoje terminaria o programa, mas é com muita felicidade que conseguimos junto ao governo do Estado prorrogar por mais seis meses. Sabemos a importância dessa alimentação gratuita para essas pessoas. Então vamos continuar governando com responsabilidade e muito amor pelo nosso povo”, garante o prefeito Renato Cozzolino.

Nos próximos meses serão um total de 270 mil refeições distribuídas em um local montado pela Prefeitura com toda a estrutura, com mesas e cadeiras para que as pessoas que moram mais distante possam fazer a refeição no local. Os protocolos de segurança e prevenção a Covid-19 são aplicados para que não haja aglomeração, com distanciamento entre as pessoas e divisão em pequenos grupos. Além do acesso à alimentação, os beneficiários contam com o serviço socioassistencial prestado por uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

“Fico muito agradecido pelo projeto ser mantido. Faço todas as refeições aqui. Não tenho mais pai e nem mãe, moro sozinho e passo todo o dia aqui em Suruí só para fazer as refeições. Eu dependo disso”, conta Nelson Nede, de 53 anos, morador de Santa Dalila.