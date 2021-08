Magé celebra Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua com ação social e de saúde. A primeira-dama Lara Torres, acompanhou a ação na cidade. - Divulgação.

Publicado 20/08/2021 15:00

Magé - Para marcar o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, a Prefeitura realizou na última quinta-feira (19) uma ação social na cidade. Magé conta com uma grande estrutura de atendimento às pessoas que vivem em situação de rua. Através da Secretaria de Assistência Social, o município tem o Centro Pop, a Casa de Passagem, as equipes de abordagem e os alojamentos de pernoite. Com a Secretaria de Saúde, duas equipes técnicas do Consultório na Rua também realizam atendimentos como de vacinação e cuidados de saúde.

“Trabalhamos diretamente com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e não poderíamos deixar a data passar em branco. Hoje é um dia muito especial e nós queremos que vocês saibam que estamos aqui para fazer valer os diretos públicos de vocês e de todos que precisarem”, disse a primeira-dama de Magé, Lara Torres.



No 1° distrito, foi realizada uma roda de conversa com orientação sobre uso nocivo de álcool e drogas. Os assistidos pela equipe no 6° distrito tiveram atendimento para emissão do cartão do SUS, corte de cabelo, aferição de pressão arterial e taxa de glicemia, além do cadastramento no programa Consultório na Rua. Ainda no sexto distrito, a Prefeitura montou um stand no Centro de Piabetá para conscientizar a população sobre o trabalho do Centro Pop.