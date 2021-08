Município conta com super tenda que funciona 24h por dia e atende mais de 1.500 pessoas por dia. - Divulgação/Phelipe Santos

Município conta com super tenda que funciona 24h por dia e atende mais de 1.500 pessoas por dia.Divulgação/Phelipe Santos

Publicado 20/08/2021 14:33

Magé - Magé já aplicou mais de 170 mil doses de vacina contra a Covid-19 e 72% da população que faz parte do público-alvo inicial da campanha nacional, tomou a primeira ou dose única. Na última terça-feira (18), a Prefeitura iniciou a vacinação para pessoas com 18 anos ou mais, atingindo a idade mínima conforme o Plano Nacional de Imunização.

“Chegamos na idade mínima da vacinação contra a Covid-19 e todas as pessoas com 18 anos ou mais já podem comparecer a qualquer polo de vacinação. A nossa equipe de imunização seguiu rigorosamente o calendário nacional de imunização e quero parabenizar a todos os profissionais que trabalham na linha de frente. Magé conta com uma super tenda que funciona 24h por dia e atende mais de 1.500 pessoas por dia. Estamos cumprindo com o nosso dever e temos certeza que vacinaremos 100% da população de Magé”, garante o prefeito Renato Cozzolino.

O dia foi de alívio para os jovens de 18 anos, João e a Juliana que aguardavam pela vacina contra a Covid-19.

“É um alívio grande, porque fiquei esperando um tempão e enfim chegou o dia. Eu estava até pensando que seria no dia 27, acabou sendo antes da data e agora estou muito aliviado”, comemora o estudante João Gabriel de Oliveira.

“É um dia emocionante. Não aguentava mais ficar em casa por conta da quarentena. Temos que esperar os três meses para a segunda, mas a sensação é de felicidade. Agora vou postar a minha foto para fazer ainda mais efeito”, brinca Juliana Oliveira, moradora de Piabetá.

Repescagem

A partir do dia 23 de agosto, a Coordenação de Imunização vai começar a repescagem com uma equipe itinerante nas Unidades de Saúde da Família que não são polo de vacinação da Covid-19 para facilitar a vida de quem ainda não se imunizou.

“A ação é para atender aqueles que deixaram de ir nos polos de vacinação da Covid-19 pela distância ou outra dificuldade de acesso, como não estar numa unidade próxima. Esses pontos são adicionados ao que já funcionam e vão atender de 9h às 12h tanto para 1ª dose quanto 2ª dose”, explica o coordenador de imunização, Henrique Moreira.

A imunização segue normalmente tanto para primeira como para segunda dose em todos os polos de vacinação. Nas USFs, o atendimento é das 9h às 14h e no Centro de Imunização até às 17h, ambos de segunda a sexta-feira. Magé também conta com uma super tenda que funciona 24 horas, no Centro de Piabetá.