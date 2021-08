Magé incentiva agricultores a investir em crédito rural. - Divulgação/Gilson Jr.

Magé incentiva agricultores a investir em crédito rural.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 20/08/2021 14:21

Magé - Com o objetivo de incentivar cada vez mais a atividade agrícola, a Secretaria de Agricultura Sustentável de Magé está estimulando os produtores a buscarem o crédito rural para expandir suas atividades. Uma equipe da Pasta liderada pelo secretário André Castilho, representantes da Emater e do banco Bradesco visitaram nesta semana uma propriedade na localidade Sertão para conhecer uma nova atividade de piscicultura que está sendo inserida no local e conversar sobre financiamentos para o negócio.

"Entre as ações que estamos fazendo para fixar o homem no campo, além de acesso a trator, sementes, insumos agrícolas e assistência técnica, não podemos esquecer também do crédito rural. Os produtores rurais precisam melhorar a qualidade da sua infraestrutura e também o custeio, visto que muitas das vezes eles não têm recursos para fazer o plantio. E como estamos com uma dificuldade com o Banco do Brasil que fechou a linha de crédito rural há alguns anos em Magé, estamos aqui com a família Goldemberg que está implantando a criação de tilápias em tanques para lançar a ideia de ser a primeira propriedade como modelo para outras adquirirem o financiamento pelo Bradesco com as mesmas taxas de juros e outras condições favoráveis", explicou o secretário de Agricultura.

Para o empreendedor Fábio Goldemberg, de 22 anos, a oportunidade chega em boa hora para finalizar a implantação do negócio.

"Este encontro foi muito importante gerarmos frutos do nosso trabalho de ser o maior projeto de criação de tilápias da região e com possibilidade de expansão, garantindo a operacionalização e venda do nosso produto com apoio da Prefeitura e do investimento do crédito rural", disse o jovem.

Segundo o gerente do Bradesco da agência Piabetá, Alysson Pedro Brandão, o crédito rural, com taxas de juros de 5 a 8% ao ano, é concedido com apresentação de documentação básica pessoais e da propriedade e conforme a necessidade e tamanho da área plantada e com criação de animais.

Ainda de acordo com o secretário de Agricultura, será realizado um grande encontro com os produtores rurais para debater sobre este e outros assuntos importantes ligados ao setor. Estima-se que há mais de 500 produtores rurais em Magé, entre pequenos, médios e grandes agricultores e criadores de animais.

Participaram ainda da visita à propriedade da família Goldemberg, o secretário municipal de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, e o representante da Emater em Magé, Edison Cruz.